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Рэшфорд сменил «Ламборгини» за 450 тысяч фунтов на «Ауди» за 177 тысяч. Форварда лишали прав на 6 месяцев за превышение скорости

Рэшфорд сменил «Ламборгини» за 450 тысяч фунтов на «Ауди» за 177 тысяч. Форварда лишали прав на 6 месяцев за превышение скорости

27-летний форвард «Манчестер Юнайтед», находящийся в аренде в «Астон Вилле», сменил автомобиль. Рэшфорд продал Lamborghini Aventador SVJ, стоимостью около 450 тысяч фунтов и приобрел Audi RS 6 Avant GT за 177 тысяч фунтов.

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