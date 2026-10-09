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Когда сгорают осенние сердца. Психологическая мелодрама

Когда сгорают осенние сердца. Психологическая мелодрама

I. Запах дыма В тот год осень пришла слишком рано. Уже в конце августа ветер срывал с берёз первые жёлтые листья и гнал их по пустой набережной, будто торопил кого-то к неизбежной разлуке.

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