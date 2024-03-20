Демограф Тимаков: блогеры оказывают влияние на снижение демографии в России

Пример блогеров, которые на своем примере популяризируют образ жизни очень богатых людей среди молодежи, влияет на снижение демографии в России, поэтому необходимо создавать других представителей этой сферы.
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