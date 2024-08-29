Крупнейшая агрогруппа Syngenta сообщила о резком снижении выручки

Совокупного мирового оборота в $14,5 млрд (€13 млрд) за первые шесть месяцев 2024 года достигла одна из крупнейших в мире компаний, производящих продукцию для сельского хозяйства Syngenta Group, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, 29 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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