Крупнейшая агрогруппа Syngenta сообщила о резком снижении выручки

Совокупного мирового оборота в $14,5 млрд (€13 млрд) за первые шесть месяцев 2024 года достигла одна из крупнейших в мире компаний, производящих продукцию для сельского хозяйства Syngenta Group, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, 29 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.