Бойцов ЧВК "Медведь" перебросят из Африки в Курскую область

Командование ЧВК "Медведь" объявило о переброске своих сил из Буркина-Фасо в Курскую область. По словам командира формирования Виктора Ермолаева, в регион планируется отправить около 100 бойцов из 300, находящихся в Африке.
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