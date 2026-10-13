Что будет определять пищевую индустрию в 2024 году: взгляд изнутри

Пищевая индустрия никогда не стоит на месте. То, что ещё вчера казалось экзотикой или уделом узкой аудитории, сегодня стремительно становится массовым запросом.
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