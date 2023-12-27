Когда откроется новый кафедральный собор в Челябинске

Объявлена дата открытия нижнего храма.О дате открытия нижнего храма нового кафедрального собора сообщил губернатор Алексей Текслер на встрече с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием: — Есть надежда, что к Пасхе нам удастся это сделать.
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