В Миллеровской межпоселенческой центральной библиотеке чествовали коллектив хора «Сударушка»

Слова признательности сотрудники библиотеки адресовали тем, чей возраст заслуживает глубочайшего уважения, и кто на протяжении многих лет является постоянным и активным участником хора, который действует при «МЦБ».
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