Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

Имущество топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его жены, на сумму более 100 млн рублей арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о взяточничестве, 13 сентября сообщает РИА Новости.
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