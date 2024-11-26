Схватка за ключевые рубежи: новости СВО от 26 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1006-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают активные боевые действия на Украине, достигнув успехов в нескольких регионах, включая Краснолиманское и Купянское направления, где удалось закрепиться на стратегически важных позициях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии