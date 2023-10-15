Китай призывает срочно провести международную конференцию мира

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил провести в ближайшее время международную конференцию по вопросам мира в связи с необходимостью урегулирования палестино-израильского конфликта.
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