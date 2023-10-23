Политолог Вертхайм: Украине, зависимой от США, могут отказать в помощи

Даже если в этом году предложенный президентом США Джо Байденом пакет помощи для Украины будет принят, в следующий раз украинскому лидеру Владимиру Зеленскому снова придется убеждать Вашингтон в необходимости помощи, заявил американский политолог Стивен Вертхайм в подкасте журналиста Йена Мастерса.
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