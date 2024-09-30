Две луны на небе: что это значит и как привлечь успех в этот мистический период Ольга ВайленкоС 29 сентября по 25 ноября небесные просторы представят зрелище, которое, по мнению астрономов и астрологов, несет не только научный, но и эзотерический смысл.
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