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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Цены на новостройки в Москве падают, эксперты заявляют об открытии

Цены на новостройки в Москве падают, эксперты заявляют об открытии

В 2025 году новостройки в Москве покупают в среднем на 1% дешевле медианной размещенной цены. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», сравнив стоимость квадратного метра в объявлениях о новостройках в российских крупных городах с ценами при реальных покупках.

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