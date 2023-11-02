7 самых простых в освоении музыкальных инструментов

Вы успеете научиться играть на них за отпуск. А может, и за ближайшие выходные. Долой гаммы и консерваторию! Жизнь слишком коротка! фото: SHUTTERSTOCKМузыкант в любой компании, как правило, персона штучная и крайне уважаемая.