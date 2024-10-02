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На Западе все более открыто говорят, чем закончится война и от чего Украине придется отказаться

На Западе все более открыто говорят, чем закончится война и от чего Украине придется отказаться

Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что недавно назначенный глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе личных конфиденциальных встреч в США обсуждал с американскими официалами «компромиссные решения» о завершении войны.

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