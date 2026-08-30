Алинә Заһитова Казанда синхрон фигуралы шууны үстерергә ниятли

Олимпия чемпионы Алинә Заһитова Казанда 2030 елгы кышкы Олимпия уеннары программасына кертелгән синхрон фигуралы шууны үстерергә ниятли.
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