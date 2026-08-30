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Алинә Заһитова Казанда синхрон фигуралы шууны үстерергә ниятли

Алинә Заһитова Казанда синхрон фигуралы шууны үстерергә ниятли

Олимпия чемпионы Алинә Заһитова Казанда 2030 елгы кышкы Олимпия уеннары программасына кертелгән синхрон фигуралы шууны үстерергә ниятли.

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