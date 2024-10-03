Депутат Бессараб: В проекте обязательной оплаты проезда до места работы «нет смысла»

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, прокомментировала инициативу фракции ЛДПР, предложившей законопроект, который обяжет работодателей оплачивать проезд сотрудников до работы и обратно.
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