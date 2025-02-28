Сосна раскрыла тайны «золотой эпохи» Китая

Российские ученые в составе международной группы исследователей установили, что стабильный режим повышенной влажности — одна из главных причин возникновения древнекитайской империи Цинь и начала китайской государственности.
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