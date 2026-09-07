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Царьград

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Тит Грибник уводит лето: что отмечают 7 сентября и что нельзя делать в этот день

Тит Грибник уводит лето: что отмечают 7 сентября и что нельзя делать в этот день

Какой церковный праздник верующие отмечают 7 сентября.В понедельник, 7 сентября 2026 года, верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея и день памяти апостола Тита, ученика Павла и первого епископа Критского.

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