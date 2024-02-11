Двое пострадавших в ДТП с каршерингом в Туле находятся в тяжелом состоянии

В аварии с участием каршеринга пострадали 3 человека, один погиб. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще один пострадавший был осмотрен специалистами и продолжит лечение амбулаторно.
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