Западные бюрократы создали “лазейку” для нарушения своих же санкций Еще одно сообщение о “внезапном обнаружении российского энергоносителя” в обход санкций опубликовало британское BBC.
Пронедра
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Западные бюрократы создали “лазейку” для нарушения своих же санкций Еще одно сообщение о “внезапном обнаружении российского энергоносителя” в обход санкций опубликовало британское BBC.
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