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Стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике

Стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике

В Москве стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Событие пройдет в Центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ и продлится три дня.

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