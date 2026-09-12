В Москве стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Событие пройдет в Центре ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ и продлится три дня.
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