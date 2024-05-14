Главный способ справиться со страхом ОГЭ и ЕГЭ назвал психолог Игорь Лях

Пора государственных экзаменов вот-вот наступит у новосибирских школьников. Выпускники 9-х классов будут сдавать ОГЭ, выпускники 11-х – ЕГЭ, которые необходимы для получения аттестата и поступления в вуз.
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