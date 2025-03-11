Грипп в Крыму

В связи с высоким уровнем заболеваемости обучение приостановлено в десятках школьных классов. Мэр курортного города привел данные: «На сегодняшний день приостановлено обучение в 23-х классах восьми школ», отмечая высокий уровень заболеваемости среди школьников.
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