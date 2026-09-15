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Царьград

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Взрыв в Нижнем Тагиле: прокуратура запросила 9 лет для сотрудников «ГАЗЭКС»

Взрыв в Нижнем Тагиле: прокуратура запросила 9 лет для сотрудников «ГАЗЭКС»

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд завершил стадию прений по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме на улице Сибирской, 81, после которого обрушились подъезды.

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