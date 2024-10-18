Франция призвала пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Франция делает попытки убедить партнёров в необходимости уже сейчас направить Украине приглашение вступить в Североатлантический альянс, заявил французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.
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