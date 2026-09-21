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«Всегда мечтал о драматической сцене»: 110 лет назад родился Зиновий Гердт

«Всегда мечтал о драматической сцене»: 110 лет назад родился Зиновий Гердт

110 лет назад родился знаменитый актёр, народный артист СССР Зиновий Гердт. После тяжёлого ранения он почти потерял надежду на актёрскую карьеру, но всё же стал звездой театра кукол в легендарном спектакле «Необыкновенный концерт» под руководством Сергея Образцова.

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