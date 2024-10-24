Такие данные опубликовал ВЦИОМ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал певцом года по версии россиян.
Россияне назвали SHAMAN признали лучшим певцом года
Комментарии
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Анатолий Какаулин
чушь
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22 час.
Dash45
враньё!!!!!!!!!!!!
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18 час.
Ли
Людмила ивановна
Те же самые россияне ранее обожествляли Пугачиху. И где теперь эта Алка? А Россияне дружно засунули языки языки в свои задницы и дружно посадили на пьедестал очередного козла.
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3 час.
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