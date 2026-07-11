Новые ограничения дорожного движения вводятся в 11 районах Петербурга

В Адмиралтейском районе с 13 по 19 июля ограничивается движение по 12-й Красноармейской улице у Измайловского проспекта; с 13 по 31 июля – по Измайловскому проспекту от 12-й Красноармейской до набережной Обводного канала.
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