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Новые ограничения дорожного движения вводятся в 11 районах Петербурга

Новые ограничения дорожного движения вводятся в 11 районах Петербурга

В Адмиралтейском районе с 13 по 19 июля ограничивается движение по 12-й Красноармейской улице у Измайловского проспекта; с 13 по 31 июля – по Измайловскому проспекту от 12-й Красноармейской до набережной Обводного канала.

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