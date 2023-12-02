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«Осторожно, Москва»: полиция провела рейды по гей-клубам

«Осторожно, Москва»: полиция провела рейды по гей-клубам

Полиция ночью пришла с рейдом в ЛГБТ*-клубы столицы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». В частности, правоохранители пришли на большую вечеринку на Малой Якиманке, в которой участвовали около 300 человек.

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