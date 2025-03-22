Уиткофф: Путин очень умный человек, как и все экс-сотрудники КГБ

Президент России Владимир Путин очень умный человек, в КГБ Советского Союза шли лишь умные люди. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
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