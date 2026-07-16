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Мастер-класс «Матрешкины узоры» ждет гостей 18 июля

Мастер-класс «Матрешкины узоры» ждет гостей 18 июля

«Матрешкины узоры»: в КДЦ «Тургиново» пройдет творческий мастер-класс для всей семьи. В рамках популярного проекта «Арт-суббота» Культурно-досуговый центр «Тургиново» приглашает детей и взрослых на увлекательный мастер-класс «Матрешкины узоры».

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