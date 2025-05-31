Доцент Чирков: перед летом будет сложно купить доллары нового образца

Перед летним периодом россияне могут столкнуться с дефицитом наличных долларов нового образца. Об этом 3 мая рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии