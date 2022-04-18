Впервые после болезни: певица МакSим появилась в шоу Маска в качестве одного из героев

Певица МакSим в прошлом году сильно напугалась многих своих поклонников. Ее жизнь висела на волоске, ведь звезда серьезно заболела коронавирусом и два месяца находилась в коме.
Популярные статьи
- Идите мыть испанские туалеты! Ольга Скабеева жестко отреагировала на должность Татьяны Лазаревой на украинском телеканале
- Не выдержала!Сбежавшая Хаматова ответила на хейт из-за переезда в Латвию: «Нечестно, что я не сижу сейчас в подвале. Но русская культура здесь ни при чем!»
- «Слишком все это унизительно!» — Лазарева отреагировала на наезд Скабеевой
Свежие комментарии