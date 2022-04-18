Popcaketv

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Впервые после болезни: певица МакSим появилась в шоу Маска в качестве одного из героев

Впервые после болезни: певица МакSим появилась в шоу Маска в качестве одного из героев

Певица МакSим в прошлом году сильно напугалась многих своих поклонников. Ее жизнь висела на волоске, ведь звезда серьезно заболела коронавирусом и два месяца находилась в коме.

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