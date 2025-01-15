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Царьград

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Израиль и ХАМАС договариваются об освобождении двух американских заложников

Израиль и ХАМАС договариваются об освобождении двух американских заложников

В результате договорённости между Израилем и палестинским движением Кит Сигел и Саги Декель-Чен, американские заложники, будут освобождены.

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