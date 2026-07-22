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Царьград

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Илон Маск анонсировал фильм по "Одиссее" с использованием ИИ

Илон Маск анонсировал фильм по "Одиссее" с использованием ИИ

Компания xAI под руководством Илона Маска планирует создать фильм по мотивам "Одиссеи" Гомера с помощью ИИ в 2026 году.

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