Бойцы ВС России почти без боя взяли позиции ВСУ в Малых Щербаках

Во время освобождения села Малые Щербаки в Запорожской области российские войска стали свидетелями того, как ВСУ оставляли свои позиции, бросали оружие и отступали из укрытий, рассказали военнослужащие 108-го гвардейского десантно-штурмового полка.
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