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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Почему кредитование падает, а ввод растёт?» В Севастополе рынок ИЖС развивается за счёт семейной ипотеки

«Почему кредитование падает, а ввод растёт?» В Севастополе рынок ИЖС развивается за счёт семейной ипотеки

Эксперты задались вопросом: «Почему кредитование в сегменте индивидуального строительства падает, а ввод растёт»? Рынок ипотеки в этом году столкнулся с серьёзным падением выдачи из-за сворачивания льготной программы и роста рыночных ставок.

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