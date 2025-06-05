«Почему кредитование падает, а ввод растёт?» В Севастополе рынок ИЖС развивается за счёт семейной ипотеки

Эксперты задались вопросом: «Почему кредитование в сегменте индивидуального строительства падает, а ввод растёт»? Рынок ипотеки в этом году столкнулся с серьёзным падением выдачи из-за сворачивания льготной программы и роста рыночных ставок.
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