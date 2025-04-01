🇨🇳 В Китае выдали первые две лицензии летающим такси. Их получили компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines.
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🇨🇳 В Китае выдали первые две лицензии летающим такси. Их получили компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines.
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