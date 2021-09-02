Коронавирус в цифрах: 4 человека погибли за сутки в Атырауской области

Эпидситуация в Атырауской области на 2 сентября 2021 г. в цифрах: + 198 человек заболели Covid-19 за сутки; 1 220 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 85 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 4 человека скончались от Covid-19 за сутки; 7 350 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 636 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 196 752 человека; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 143 462 человека.