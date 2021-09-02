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Коронавирус в цифрах: 4 человека погибли за сутки в Атырауской области

Коронавирус в цифрах: 4 человека погибли за сутки в Атырауской области

Эпидситуация в Атырауской области на 2 сентября 2021 г. в цифрах: + 198 человек заболели Covid-19 за сутки;  1 220 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах;  85 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации;  10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ;  4 человека скончались от Covid-19 за сутки;  7 350 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому;  636 человек вылечились от Covid-19;  I компонентом вакцин от Covid-19 привито 196 752 человека;  II компонентом вакцин от Covid-19 привито 143 462 человека.

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