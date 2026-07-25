**Бананы поштучно начали продавать в Москве.** Один фрукт в индивидуальной упаковке стоит почти 100 рублей — почти как килограмм обычных бананов https://t.
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**Бананы поштучно начали продавать в Москве.** Один фрукт в индивидуальной упаковке стоит почти 100 рублей — почти как килограмм обычных бананов https://t.
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