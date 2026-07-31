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Московский комсомолец в Израиле

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На территории регионального совета Тамар - комары зараженные вирусом

На территории регионального совета Тамар - комары зараженные вирусом

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщают об обнаружении комаров, заражённых вирусом лихорадки Западного Нила, на территории регионального совета Тамар на юге ИзраиляС начала года в Израиле подтверждено 6 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила .

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