На территории регионального совета Тамар - комары зараженные вирусом

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщают об обнаружении комаров, заражённых вирусом лихорадки Западного Нила, на территории регионального совета Тамар на юге ИзраиляС начала года в Израиле подтверждено 6 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила .