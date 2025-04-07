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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Дрэйпер обошел Рууда, Бруксби поднялся на 335 позиций

Рейтинг ATP. Дрэйпер обошел Рууда, Бруксби поднялся на 335 позиций

Джек Дрэйпер обошел Каспера Рууда и обновил личный рекорд, став шестой ракеткой мира. PIF ATP Rankings Положение на 7 апреля 2025 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 10330 2 (2) Александр Зверев (Германия) 7645 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6720 4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5290 5 (5) Новак Джокович (Сербия) 4510 6 (7) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3780 7 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 3765 8 (8) Стефанос Циципас (Греция) 3445 9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3440 10 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3335 11 (11) Даниил Медведев (Россия) 3290 25 (26) Карен Хачанов (Россия) 1950 34 (27) Маттео Берреттини (Италия) 1530 36 (45) Флавио Коболли (Италия) 1500 48 (57) Лучано Дардери (Италия) 1154 68 (68) Роман Сафиуллин (Россия) 871 70 (61) Мариано Навоне (Аргентина) 850 83 (76) Александр Вукич (Австралия) 774 95 (106) Вит Копршива (Чехия) 626 124 (107) Павел Котов (Россия) 473 172 (507) Дженсон Бруксби (США) 340 .

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