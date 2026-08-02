Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы в квартале 5800 на северо-восточной улице Альберта в Портленде, штат Орегон, по состоянию на полдень по местному времени.
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