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Байден заявил, что Пригожина отравят

Байден заявил, что Пригожина отравят

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами в Хельсинки высказался об основателе ЧВК «Вагнер», предпринимателе Евгении Пригожине Американский лидер подчеркнул, что ему не известно, где сейчас находится бизнесмен.

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Комментарии
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Юрий Басалаев
Ну раз Байден сказал, придётся травить. Обязательно новичком. Правда в новичок в трусах оказывается не очень эффективен. Надо поработать над новым местом. Или утроить дозу.
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11 час.
TG
Tamara Goncharuk
Это он по собственному опыту знает?  Его явно отравили.
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10 час.
Negnost Ros
Отравление - всегда было излюбленным способом англичан.
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6 мин.

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