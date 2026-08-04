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В России предложили дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

В России предложили дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

Государство должно взять на себя расходы на полный курс, включая теорию, практику и сдачу экзаменов в ГАИ Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить участникам специальной военной операции (СВО) возможность бесплатно обучаться в автошколах и получать водительские права за счет государства, пишет РИА Новости.

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