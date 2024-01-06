Профессор права юрфака: "Регуляторы просчитались, позволив банкам участвовать в деятельности, связанной с криптовалютой"

Профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона, Артур Уилмарт, высказал свою обеспокоенность по поводу просчета государственных регуляторов, позволивших банкам погружаться в сферу криптовалют.
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