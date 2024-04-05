Россиянам напомнили о санкциях за сокрытие данных о зарубежных счетах

Россияне обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о наличии зарубежных счетов и движении средств на них, предупредила старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии