Рябков назвал БРИКС площадкой для взаимодействия и улучшения жизни стран

БРИКС не является площадкой для сведения политических счетов. Об этом 14 сентября заявил заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на фотовыставке «Семья БРИКС» которая проходит в рамках медиасаммита объединения.
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